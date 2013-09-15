"الشتا اللي فات" و"هرج ومرج" يمثلان مصر في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

تشهد الدورة التاسعة عشر من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، الذي ينطلق خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل، مشاركة مصرية كبيرة تحت شعار "السينما في خدمة التنمية الشاملة".

قال الدكتور عبد الحق منطرش، مدير مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، إن مصر تشارك بفيلم "هرج ومرج" للمخرجة الشابة نادين خان، وفيلم "الشتا اللي فات" للمخرج إبراهيم البطوط، ويشارك في المهرجان 13 دول وهي المغرب، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المانيا، المكسيك، كولومبيا، الأرجنتين، البرازيل، إيران، سوريا تونس ومصر.

وأضاف أن المهرجان يكرم هذا العام أربع شخصيات كان لهم دور كبير في صناعة الفن السابع وهم المخرج العبقري الروسي الراحل أندري تاركوفسكي والممثلة المغربية الشابة نزهة رحيل، والفنان الشاب فوزي بن السعيدي، والمخرج التونسي ناصر لخمير.