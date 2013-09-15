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خيرية الحناكية تناقش المشاريع والتوصيات

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خيرية الحناكية تناقش المشاريع والتوصيات خيرية الحناكية تناقش المشاريع والتوصيات

 عارف السحيمي (الحناكية)

عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية مساء البارحة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس حسن بن موسى العنزي الاجتماع الدوري للمجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت خلاله مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها. وأوضح عضو مجلس الإدارة والمنسق الإعلامي بالجمعية محمد بن معلا الحربي بأنه تم في الاجتماع مناقشة مشروع الجمعية بالشقرة ومتابعة أعمال المقاول المستلم للمشروع وإنجازه بأسرع وقت ممكن ومناقشة مدى إنجاز توصيات المجلس في الاجتماعات السابقة والتي كانت بنسبه عالية.وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس الأعضاء على الحضور والمناقشة لما طرح من أعمال واتخاذ التوصيات اللازمة.

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