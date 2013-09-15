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انطلاق قافلة أطباء طيبة في قرى العيص

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انطلاق قافلة أطباء طيبة في قرى العيص انطلاق قافلة أطباء طيبة في قرى العيص

 عبدالهادي الصويان، عمر المسيك (المدينة المنورة)

انطلقت قافلة العيادات الطبية المتنقلة التابعة لجمعية أطباء طيبة أمس في محافظة العيص، وذلك ضمن مشاريع الجمعية الطبية الخيرية لزيارة المرضى لتقديم العلاج وكل ما يحتاجونه من مستلزمات طبية.وأوضح المدير التنفيذي في جمعية أطباء طيبة الخيرية بالمدينة المنورة أحمد بن مبارك الردادي أن زيارة العيادات والقوافل الطبية المتنقلة بالجمعية تشمل قرى الأميرة، أبو حرامل، الفشغات والزباير، مشيرا إلى أن القافلة ستستمر لمدة ستة أيام، مبينا أن القافلة الطبية تشمل عيادات طبيب عام، نساء وأطفال وأسنان.فيما أشار الردادي أيضا إلى أن مشروع القافلة المتنقلة يعد أحد مشاريع الجمعية والذي يقدم الخدمات الصحية للمرضى في مقار سكنهم وإقامتهم داخل منطقة المدينة المنورة وفي محافظاتها ومراكزها وقراها، ويصاحبه طواقم طبية وفنية وإدارية متكاملة للكشف على المرضى وصرف الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وإحالة الحالات المستعصية إلى المستشفيات.يذكر أن جمعية أطباء طيبة الخيرية في المدينة المنورة هي جمعية خيرية متخصصة في تقديم الخدمات الطبية والصحية التطوعية لأهالي المدينة المنورة مواطنين ومقيمين من المرضى المحتاجين من ذوي الدخول المحدودة والأرامل والأيتام وزوار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين.يذكر أن العيادات المتنقلة عيادة نساء وأطفال وأسنان بالإضافه لطبيب عام.

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