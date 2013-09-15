مكتب شمال المدينة يبحث تفعيل الخطط الدراسية

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ضمن الخطة التشغيلية لمكتب التربية والتعليم شمال المدينة المنورة وفي إطار تواصل إدارة المكتب مع مديري المدارس التقى مدير المكتب عبدالرحمن بن سعد الهزاني والمساعد للشؤون التعليمية بدر بن سعود الفهيدي، بحضور مشرفي قسم الإدارة المدرسية، مديري المدارس الابتدائية لمناقشة عدد من المحاور منها الخطط التشغيلية والصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس، المرحلة القادمة من استعدادات (برنامج نور)، رفع الأداء المهني للمعلمين، الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة بمشاركة الطلاب، وملفات الإنجاز لكل مدرسة.وتم التأكيد خلال اللقاء على العمل الجماعي وسبل تحقيق التعاون بين المكتب ومديري المدارس لتحقيق المزيد من التطور والرقي بالعملية التربوية والتعليمية، وفي ختام اللقاء استمع مدير المكتب إلى مداخلات مديري المدارس والإجابة عليها.الجدير بالذكر أن اللقاء يعقد على مدى يومين بمديري مدارس المرحلة الابتدائية ومديري المرحلتين المتوسطة والثانوية.