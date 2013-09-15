أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مكتب شمال المدينة يبحث تفعيل الخطط الدراسية

Google+ Print
مكتب شمال المدينة يبحث تفعيل الخطط الدراسية مكتب شمال المدينة يبحث تفعيل الخطط الدراسية

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ضمن الخطة التشغيلية لمكتب التربية والتعليم شمال المدينة المنورة وفي إطار تواصل إدارة المكتب مع مديري المدارس التقى مدير المكتب عبدالرحمن بن سعد الهزاني والمساعد للشؤون التعليمية بدر بن سعود الفهيدي، بحضور مشرفي قسم الإدارة المدرسية، مديري المدارس الابتدائية لمناقشة عدد من المحاور منها الخطط التشغيلية والصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس، المرحلة القادمة من استعدادات (برنامج نور)، رفع الأداء المهني للمعلمين، الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة بمشاركة الطلاب، وملفات الإنجاز لكل مدرسة.وتم التأكيد خلال اللقاء على العمل الجماعي وسبل تحقيق التعاون بين المكتب ومديري المدارس لتحقيق المزيد من التطور والرقي بالعملية التربوية والتعليمية، وفي ختام اللقاء استمع مدير المكتب إلى مداخلات مديري المدارس والإجابة عليها.الجدير بالذكر أن اللقاء يعقد على مدى يومين بمديري مدارس المرحلة الابتدائية ومديري المرحلتين المتوسطة والثانوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية