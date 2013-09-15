مضاعفة الجهد والجاهزية مطلوبة لتسهيل أمور الحجاج

اطلع على الخدمات في جولة الـ 6 ساعات.. قاضي:

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي، مساء أمس الأول عددا من مواقع مساكن الحجاج الكائنة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وصالات المطار بالإضافة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة الأهلية للأدلاء.ورافق وكيل وزارة الحج خلال الجولة مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي، ورئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، وعدد من مسؤولي فرع وزارة الحج والمؤسسة الأهلية للأدلاء، في جولة استمرت أكثر من (6) ساعات متواصلة.واستهل وكيل وزارة الحج جولته بزيارة لعدد من مساكن الحجاج بالمنطقة المركزية؛ حيث اطلع خلالها على جاهزية المكاتب لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومدى تقيد الفنادق بالأنظمة والتعليمات الخاصة بضوابط إسكان الحجاج، كما وقف على عدد من الغرف السكنية ومرافق الخدمات واطلع على سير الخدمات فيها واطمأن على جودة الخدمة المقدمة، كما التقى بعدد من الحجاج في موقع سكنهم واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.عقب ذلك تفقد وكيل وزارة الحج عددا من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة الأهلية للأدلاء واطلع على آلية العمل في تلك المكاتب واطمأن على سير الإجراءات المتبعة، داعيا العاملين في تلك المكاتب إلى أهمية مضاعفة الجهد في سبيل تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن تتواءم مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.بعد ذلك زار وكيل وزارة الحج صالة الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث اطلع على آلية استقبال الحجاج فور وصولهم عبر المطار.وفي نهاية جولته أوضح وكيل وزارة الحج حاتم قاضي، بأن زيارته هذه تأتي في إطار توجيه وزير الحج الدكتور بندر الحجار، للاطمئنان على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية المعنية بتسهيل أمور الحجاج، مشيرا إلى أن الانطباعات التي خرج بها من خلال مقابلته لعدد من ضيوف الرحمن تبعث على الاطمئنان والارتياح وتعطي انطباعا جيدا لمستوى الأداء الخدمي، لافتا في ذات السياق إلى أن مثل هذه الجولات تهدف إلى تقويم الأداء ومعالجة السلبيات والأخطاء متى وجدت أولا بأول.فيما بين المدير التنفيذي للمؤسسة الأهلية للأدلاء محمد بصراوي، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام 1434هـ، والاطمئنان على كافة الترتيبات لاستقبال ضيوف الرحمن انطلاقا من حرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.