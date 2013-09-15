القادة الكشفيون يؤكدون على تطوير النشاط في اللقاء التربوي الأول

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

نظم قسم النشاط الكشفي ممثلاً في مركز التدريب يوم أمس اللقاء التربوي الأول لقادة العمل الكشفي بالمنطقة، والذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التربوية الشهرية للنشاط الكشفي، ويهدف إلى تحقيق التواصل وإذكاء روح الأخوة والتعارف بين منسوبي كشافة المنطقة من القادة ويسهم في الارتقاء بالأداء وتطور العمل.بدأ اللقاء بكلمة لرئيس قسم النشاط الكشفي صالح محمد صالح رحب فيها بالحضور مقدماً شكره وامتنانه لمدير عام التربية والتعليم ناصر العبدالكريم ولمساعده للشؤون التعليمية خالد الوسيدي ولمدير إدارة النشاط على تعاونهم ودعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر لمختلف البرامج الكشفية بوجه عام وهذا الملتقى على وجه الخصوص، ثم قدم استعراضاً للخطة السنوية أكد خلالها على أهمية بذل أقصى درجات التنسيق والتعاون البناء بين القادة بما يسهم في تنمية وتطوير النشاط الكشفي في المنطقة، ملفتاً إلى أهمية تفعيل النشاط الكشفي بتواصل تأسيس الفرق الكشفية المدرسية.ونوه صالح بما حققته كشافة المنطقة العام الماضي من إنجازات عديدة ومتميزة في مختلف البرامج والمسابقات التي شاركت فيها على المستويين المحلي والدولي وبرامج الخدمة ودور الكشافة في الكثير من البرامج على مستوى المنطقة والتي نالت من خلال احترام وتقدير الجميع، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية أن تكون مشاركة كشافة المنطقة في الذكرى الـ (83) لتوحيد المملكة مشاركة فاعلة بما يتواكب وأهمية هذه الذكرى الوطنية الغالية والعزيزة على الجميع. بعد ذلك تم فتح باب المداخلات والنقاش بين القادة ومشرفي النشاط الكشفي.