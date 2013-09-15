أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

القادة الكشفيون يؤكدون على تطوير النشاط في اللقاء التربوي الأول

Google+ Print
القادة الكشفيون يؤكدون على تطوير النشاط في اللقاء التربوي الأول القادة الكشفيون يؤكدون على تطوير النشاط في اللقاء التربوي الأول

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

نظم قسم النشاط الكشفي ممثلاً في مركز التدريب يوم أمس اللقاء التربوي الأول لقادة العمل الكشفي بالمنطقة، والذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التربوية الشهرية للنشاط الكشفي، ويهدف إلى تحقيق التواصل وإذكاء روح الأخوة والتعارف بين منسوبي كشافة المنطقة من القادة ويسهم في الارتقاء بالأداء وتطور العمل.بدأ اللقاء بكلمة لرئيس قسم النشاط الكشفي صالح محمد صالح رحب فيها بالحضور مقدماً شكره وامتنانه لمدير عام التربية والتعليم ناصر العبدالكريم ولمساعده للشؤون التعليمية خالد الوسيدي ولمدير إدارة النشاط على تعاونهم ودعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر لمختلف البرامج الكشفية بوجه عام وهذا الملتقى على وجه الخصوص، ثم قدم استعراضاً للخطة السنوية أكد خلالها على أهمية بذل أقصى درجات التنسيق والتعاون البناء بين القادة بما يسهم في تنمية وتطوير النشاط الكشفي في المنطقة، ملفتاً إلى أهمية تفعيل النشاط الكشفي بتواصل تأسيس الفرق الكشفية المدرسية.ونوه صالح بما حققته كشافة المنطقة العام الماضي من إنجازات عديدة ومتميزة في مختلف البرامج والمسابقات التي شاركت فيها على المستويين المحلي والدولي وبرامج الخدمة ودور الكشافة في الكثير من البرامج على مستوى المنطقة والتي نالت من خلال احترام وتقدير الجميع، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية أن تكون مشاركة كشافة المنطقة في الذكرى الـ (83) لتوحيد المملكة مشاركة فاعلة بما يتواكب وأهمية هذه الذكرى الوطنية الغالية والعزيزة على الجميع. بعد ذلك تم فتح باب المداخلات والنقاش بين القادة ومشرفي النشاط الكشفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية