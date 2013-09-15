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محاضرة للتعريف بالعمل الفندقي في كلية السياحة

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محاضرة للتعريف بالعمل الفندقي في كلية السياحة محاضرة للتعريف بالعمل الفندقي في كلية السياحة

 زياد الدمجاني (المدينة المنورة)

نظمت كلية الفندقة والسياحة بالمدينة المنورة بالتعاون مع أحد أشهر الفنادق في المملكة محاضرة تحفيزية للطلاب الذين هم على وشك التخرج لتوعيتهم ومعرفتهم بمدى قيمة عمل خريج كلية السياحة والفندقة.يأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل الفندق الشهير مع كلية السياحة والفندقة لتدريب الطلاب الدارسين وإلقاء المحاضرات التحفيزية الداعمة إلى العمل في مجال الفندقة والسياحة، ومدى تطور هذا العمل في القطاع الخاص حيث ألقى المحاضرة مدير الموارد البشرية بالفندق، بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين المشرفين على العمل في الفندق، بحضور عميد كلية السياحة والفندقة ماجد موسى العنزي.وقد لاقت هذه المحاضرة تفاعلا كبيرا من قبل الطلاب الذين حضروا المحاضرة التي تأتي ضمن سلسلة محاضرات تقدمها الكلية بالتعاون مع 17 جهة فندقية لتثقيف الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.وفي نهاية المحاضرة كرم ماجد العنزي الأعضاء المشاركين في المحاضرة وتم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

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