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تعليم المدينة يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني

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تعليم المدينة يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني تعليم المدينة يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني

 عكاظ (المدينة المنورة)

أكملت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 83.وأكد مدير تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم خلال اجتماعه أمس الأول مع أعضاء اللجنة العليا لفعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة، أهمية مضامين ما يمثله هذا الحدث لكل مواطن وما يحمله من معاني الفخر والاعتزاز، واستحضار مسيرة توحيد هذا البلاد الحافلة بالعطاء والإنجاز.وناقش المجتمعون البرامج والفعاليات المقرر تنفيذها بهذه المناسبة ومشاركة إدارة تعليم المنطقة في هذا الاحتفال الذي تشرف على تنظيمه إمارة منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى استعراض الجدول الزمني للفعاليات المصاحبة وآلية تنفيذها بين مكاتب التربية والتعليم داخل وخارج المنطقة.

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