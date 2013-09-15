قنا.. حكاية الدم والسياسة من قلب «الصعيد الجوانى»

كتب : سماح عبدالعاطى ومحمود عبدالرحمن وأحمد منعم ورجب آدم منذ 20 دقيقة

تجارة السلاح تنتشر في قرية السمطا

هنا يطبق الجبل على المدينة فلا يترك لها متنفساً، يتسلل النيل فى هدوء ووداعة فيخترق القرى والنجوع. تنتشر قبائل الهوارة والأشراف والأمارة والعرب، وتشتعل نار الثأر التى لا تخمد ولو سالت فوقها الدماء أنهاراً.. هنا يباع السلاح والآثار والمخدرات بأسهل مما تباع صفائح الملوحة وأكواز العسل الأسود وزلع المش.. هنا شركة السكر ومجمع الألومنيوم وقناطر نجع حمادى.. هنا معبد دندرة ومسجد سيدى عبدالرحيم القنائى.. هنا شيخ العرب همام وحلمه بتكوين دولة فى الصعيد يكون هو أميرها.. هنا عبدالرحمن الأبنودى وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبدالله ومحمد صفاء عامر.. هنا مربعات ابن عروس والسيرة الهلالية وحكايا المداحين.. هنا الوجوه السمراء التى صبغتها الشمس والبشرة الجافة التى شققتها الحرارة.. هنا العمة والجلباب والعباءة والصديرى المقصب والبِردة والدفيّة.. هنا القلل القناوى والطواجن الفخارية المحروقة بالعسل.. هنا مزارع القصب وصفوف النخيل العالى وأشجار الموز.. هنا نجع حمادى ودشنا والوقف وقفط وفرشوط وقوص ونقادة وأبوتشت.. هنا مطاريد الحكومة وذئاب الجبل.. هنا قلب الصعيد الجوانى الذى لا يتغير مهما دارت الأيام ومرت السنوات.. وإن شئت فاختصر كل ذلك فى كلمة واحدة ولا تزيد: هنا «قنا».

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