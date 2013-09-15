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العثور على جثث 27 عاملاً داخل منجم فحم في شمال أفغانستان

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العثور على جثث 27 عاملاً داخل منجم فحم في شمال أفغانستان العثور على جثث 27 عاملاً داخل منجم فحم في شمال أفغانستان

قال مسؤولون أفغان اليوم الأحد إنه تم العثور على جثث 27 عاملا داخل أحد مناجم الفحم الموجودة بإقليم “سامنجان” الواقع شمال أفغانستان، وذلك بعد محاصرتهم بداخله إثر انهيار جزء منه.
> وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك مخاوف من استمرار وجود 13 عاملا عالقين داخل المنجم الواقع على بعد نحو 215 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية (كابول)، مشيرة إلى أن 4 من عمال الإغاثة قد أصيبوا بجروح خطيرة أثناء محاولتهم انتشال العمال من داخل المنجم.
> بدوره ، قال محمد صديق عزيزي المتحدث باسم حاكم إقليم “سامنجان” إن هؤلاء العمال كانوا يعملون بمنجم “أبخوراك” للفحم عندما انهار جزء منه وهم بداخله.
> أ ش أ

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