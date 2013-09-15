مشاريع لتطوير البيئة التقنية بمدارس الرياض

اتخذت إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض العديد من المشاريع والبرامج ضمن خطتها لتطوير البيئة التقنية للعام الدراسي الحالي 1434هـ - 1435هـ، على مستوى الإدارة ومكاتب التربية ومدراس المنطقة.وكشف مدير إدارة تقنية المعلومات عليوي العليوي أنه تم ترسية مشروعين لهذا العام وهما: مشروع توسعة شبكات الإدارة التقنية، ومشروع تأمين خدمات الأنترنت للإدارة بسرعات عالية، بهدف تسريع الإجراءات والرقي بخدمات المستفيدين، كما تم تزويد مكاتب التربية والتعليم برصيد من الرسائل النصية sms دعما للتواصل مع الوحدات الإدارية والتعليمية المختلفة وجميع المستفيدين.وأشار إلى أنه على صعيد الدعم التقني والصيانة للمدارس تم إنهاء أعمال الصيانة الوقائية لمعامل الحاسب الآلي، ومتابعة إيصال خدمة الإنترنت للمدارس عبر بوابة الإدارة الإلكترونية، والدعم الفني لإضافة المدارس المحدثة في برنامج نور، إضافة إلى الانتهاء من تحديث البريد الإلكتروني لمدارس المنطقة، مشيرا إلى أنه وفي إطار تطوير المهارات ورفع النمو المهني في البرمجيات الحاسوبية أقيمت عدد من البرامج التدريبية لمنسوبي الإدارة والمدارس للعمل على برنامج خاص بعمل رسوم لرياض الأطفال.