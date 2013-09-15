«صحية الرياض» تختتم فعاليات «الرضاعة الطبيعية»

سعاد الشمراني (الرياض)

اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض بمشاركة عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات بالمنطقة بمركز غرناطة التجاري مؤخرا، فعاليات المعرض التوعوي لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وسط حضور عدد من الزوار من الرياض وخارجها وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.وقال مدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض أثناء زيارته للمعرض الدكتور محمد بن مستور الزهراني: إن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض والقطاعات التابعة لها يعد دورا إيجابيا وفعالا في توعية المستهدفين بالبرامج والأنشطة التثقيفية التي تخدم وتزيد من وعي المجتمع.وأضاف: إن تفعيل الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وتخصيص فعالية سنوية لدعم الرضاعة الطبيعية يسهم في زيادة وعي الأمهات وحديثات الولادة لتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية لما لذلك من أثر إيجابي على صحة الطفل.فيما عبرت الدكتورة مصباح كريم المنسق المحلي لبرنامج اليونيسيف لتشجيع الرضاعة الطبيعية بصحة الرياض والمشرفة على المعرض عن شكرها لجميع من دعم وشارك لإنجاح هذه الفعالية من مسؤولين وإعلاميين والقطاعات والمستشفيات المشاركة، مشيرة إلى أن برنامج دعم الرضاعة الطبيعية سيستمر تفعيله في المستشفيات والقطاعات الصحية بالمنطقة لضمان الوصول إلى مؤشرات إيجابية.