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تحديد مواعيد مرشحي الوظائف الصحية بجامعة الملك سعود

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تحديد مواعيد مرشحي الوظائف الصحية بجامعة الملك سعود تحديد مواعيد مرشحي الوظائف الصحية بجامعة الملك سعود

 عكاظ (الرياض)

دعت جامعة الملك سعود المتقدمين والمتقدمات للوظائف الصحية التي سبق الإعلان عنها خلال الفترة من 12-18/6/1434هـ وانتهى التقديم عليها للحضور لأداء الامتحانات التحريرية بالمقر الرئيس لكلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي بالدرعية.وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين أن الجامعة خصصت يومي الثلاثاء والأربعاء 18-19/11/1434هـ للنساء وأيام الخميس والجمعة والسبت 20-22/11/1434هـ للرجال في تمام الساعة 6 مساء لإجراء الامتحانات وفق المواعيد المحددة للتخصصات بالجدول الموضح على موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإلكتروني dfpa.ksu.edu.sa.وشدد الحسين على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة بالموقع الإلكتروني للعمادة، وأهمية إحضار بطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة التصنيف المهني، ورقم طلب التوظيف لكل متقدم.

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