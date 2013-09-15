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تعليم الرياض يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

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تعليم الرياض يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية تعليم الرياض يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

 ياسر المطيري (الرياض)

أعلنت إدارة تعليم الكبار للبنين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض عن تكريم أفضل خمس مشاركات متميزة تتحدث عن اليوم العالمي لمحو الأمية.وقال مدير إدارة تعليم الكبار فهد الحقباني، إن المملكة كانت وما زالت تحتفي بمثل هذه الأيام العالمية، إيمانا منها بأهمية المناسبات الدولية والإقليمية في حشد الطاقات والإمكانات المعينة لتحقيق الأهداف، ورغبة في مشاركة المجتمع الدولي لإبراز جهود الدولة في مجال محو الأمية، معتبرا أنها فرصة مناسبة لدعوة الأميين للالتحاق بالبرنامج من خلال تنظيم الفعاليات والمناشط التربوية ودعوة المجتمع المحلي للمشاركة في المناسبة وإثرائها.وبين الحقباني أن جميع مدارس المنطقة ستشارك في التظاهرة بإقامة فعاليات متنوعة، مشيرا إلى القيام بتكريم أفضل خمس مشاركات متميزة مجلة، نشرة، حاثا جميع مدارس المنطقة على المشاركة الفعالة في المناسبة ورفع تقرير لإدارة تعليم الكبار بنين مدعوما بالصور وكذلك قرص مضغوط عن ما تم إنجازه في موعد أقصاه الأحد المقبل.

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