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انطلاق حملة حيائي حياتي النسائية في الدوادمي اليوم

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انطلاق حملة حيائي حياتي النسائية في الدوادمي اليوم انطلاق حملة حيائي حياتي النسائية في الدوادمي اليوم

 خالد العصيمي (الدوادمي)

تنطلق اليوم في مركز التدريب التربوي النسائي بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي حملة حيائي حياتي، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.وأوضحت مساعدة الإعلام التربوي خلود عبدالعزيز العريفي، أن الحملة تضم العديد من البرامج والمحاضرات والدورات التدريبية والمسابقات على مستوى المحافظة، وتهدف إلى بناء شخصية متوازنة للمرأة المسلمة وحرصا على تنمية الوازع الديني لدى منسوبات التعليم بالدوادمي.وبينت العريفي بأنه تم تعميم الحملة والخطة الخاصة بها على الأقسام النسائية ومدارس البنات على مستوى المحافظة، كما تم تفعيل حساباتها في كل من تويتر iai_7iati 7@، الانستقرام 7iai_7iati للمشاركة بها والتواصل من خلالها ومن خلال بريد الإعلام التربوي النسائي daw-edu@hotmail.com.

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