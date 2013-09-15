«دبابات الثمامة» ترفع معدلات الإصابات في المدينة الطبية

مريم الصغير (الرياض)
طالب رئيس قسم العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور عبدالرحمن الحارثي بفرض قيود مشددة على نشاط تأجير الدراجات النارية بالمنتزهات وخصوصا تلك التي تنتشر بمنطقة الثمامة.وأضاف الدكتور الحارثي أن الجهات المختصة مطالبة بوقف عشوائية تلك المواقع التي أصبحت تشكل خطرا على أرواح الجميع خصوصا الفتيات، حيث يشهد المستشفى مؤخرا تزايدا ملحوظا في اعداد الحالات الواردة بسبب حوادث الدراجات النارية.وجاء تحذير الحارثي مع تصاعد الحوادث العنيفة للدراجات النارية التي نتجت عنها وفيات وإصابات خطرة وصلت إلى الغيبوبة التامة وإلى تعرض بعض الحالات لبتر أحد الأطراف والعديد من القصص المأساوية الاخرى.وأكد الدكتور الحارثي أهمية الرقابة على نشاط تأجير الدراجات النارية، خصوصا أن الكثير ممن يمارسون هذا النشاط لا يتقيدون بقواعد الأمن والسلامة. وأضاف «مؤلم جدا أن تتحول النزهة الى كارثة وحان الوقت لوقف هذا الخطر، والعناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية خير شاهد على ما تشهده في تلك المواقع».