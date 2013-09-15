ملصقان دعائيان جديدان لشخصيات "لوكي" و"أودين" من فيلم Thor: The Dark World

كتب : عمرو عز الدين الأحد 15-09-2013 06:14

طرحت شركة "مارفيل" ملصقان دعائيان جديدان لشخصيتين من شخصيات الفيلم الجديد Thor: The Dark World، والذي يقوم ببطولته كريس هيمسوورث، وكانت الشخصية الأولى هي "فينديش لوكي"، الذي يقوم بدوره توم هيدلستون، أما الثانية فهي لـ"أودين" الذي يلعب دوره النجم الكبير أنتوني هوبكنز.

وقد لاحظ قراء موقع "إيجل آيد" أن الملصق الخاص بشخصية لوكي كتب عليه عنوان Thor: The Dark Kingdom، وهو ما يختلف عن الاسم المعروف للفيلم، إلا أن الملصق سوف يتم طرحه في ألمانيا، حيث أن اسم الفيلم سيكون تحت هذا العنوان هناك.

يشارك في بطولة الفيلم كل من ناتالي بورتمان وإدريس إلبا وراي ستيفنسون ومن إخراج آلان تايلور، ومن المتوقع عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن من نوفمبر المقبل.



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أودين - من فيلم Thor: The Dark World



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لوكي - من فيلم Thor: The Dark World