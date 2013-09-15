أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

Google+ Print
ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة.. يعقد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيتم خلال المؤتمر الصحفى استعراض نتائج لقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مع عدد من رموز وقيادات القوى والتيارات السياسية المصرية.

القاهرة.. ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس المؤتمر السنوى الأول بعنوان "مستقبل الحياة السياسية فى بعد 30 يونيو"، ويتناول المؤتمر محاور أساسية تناقش تشريح الوضع السياسى الحالى خارطة الطريق، وآليات التحول الديمقراطى، والتحديات السياسية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية.

القاهرة.. تنظم أكاديمية الشرطة، بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، حفلا لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين بمقر الأكاديمية، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية بما ينعكس إيجابيا على تحقيق الأهداف المنشودة، ويوقعها مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد منصور وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور حسن عماد مكاوى.

القاهرة.. تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعات منظمة هيئات أسواق المال الدولية – الإيسكو، التى تبدأ أعمالها فى لوكسمبرج بمشاركة أكثر من 195 دولة وتستمر لمدة 5 أيام.

الخرطوم.. يصل إلى الخرطوم فريق الآلية الأفريقية للتحقيق بين دولتى السودان وجنوب السودان، للتحرى حول الشكاوى والادعاءات المتبادلة بين الجانبين فيما يتعلق بالخروقات فى القضايا والموضوعات التى تضمنتها مصفوفة التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، ومن المقرر أن يلتقى فريق الآلية الأفريقى، أعضاء اللجنة الفنية للآلية الأمنية السياسية المشتركة فى الخرطوم.

العريش.. ينظم اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء وقفة تضامنية أمام النيابة العسكرية بالإسماعيلية، بالتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد أبو دراع مراسل صحيفة "المصرى اليوم" وقناة "أون تى فى" الفضائية بشمال سيناء.

الإسكندرية.. يشارك نحو 200 فنان من الشباب والأطفال بأعمالهم ولوحاتهم فى فعاليات المعرض الفنى الذى يفتتحه الفنان السكندرى "عصمت داوستاشى" بمركز الإسكندرية للإبداع بوسط المحافظة.

الغردقة.. يلتقى فريق كرة القدم بالنادى الأهلى مع نظيره نادى الزمالك فى مباراة الإياب بالمجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام على ملعب نادى الجونة فى الغردقة، دون حضور جماهيرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا