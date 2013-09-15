ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة.. يعقد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيتم خلال المؤتمر الصحفى استعراض نتائج لقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مع عدد من رموز وقيادات القوى والتيارات السياسية المصرية.

القاهرة.. ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس المؤتمر السنوى الأول بعنوان "مستقبل الحياة السياسية فى مصر بعد 30 يونيو"، ويتناول المؤتمر محاور أساسية تناقش تشريح الوضع السياسى الحالى خارطة الطريق، وآليات التحول الديمقراطى، والتحديات السياسية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية.

القاهرة.. تنظم أكاديمية الشرطة، بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، حفلا لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين بمقر الأكاديمية، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية بما ينعكس إيجابيا على تحقيق الأهداف المنشودة، ويوقعها مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد منصور وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور حسن عماد مكاوى.

القاهرة.. تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعات منظمة هيئات أسواق المال الدولية – الإيسكو، التى تبدأ أعمالها فى لوكسمبرج بمشاركة أكثر من 195 دولة وتستمر لمدة 5 أيام.

الخرطوم.. يصل إلى الخرطوم فريق الآلية الأفريقية للتحقيق بين دولتى السودان وجنوب السودان، للتحرى حول الشكاوى والادعاءات المتبادلة بين الجانبين فيما يتعلق بالخروقات فى القضايا والموضوعات التى تضمنتها مصفوفة التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، ومن المقرر أن يلتقى فريق الآلية الأفريقى، أعضاء اللجنة الفنية للآلية الأمنية السياسية المشتركة فى الخرطوم.

العريش.. ينظم اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء وقفة تضامنية أمام النيابة العسكرية بالإسماعيلية، بالتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد أبو دراع مراسل صحيفة "المصرى اليوم" وقناة "أون تى فى" الفضائية بشمال سيناء.

الإسكندرية.. يشارك نحو 200 فنان من الشباب والأطفال بأعمالهم ولوحاتهم فى فعاليات المعرض الفنى الذى يفتتحه الفنان السكندرى "عصمت داوستاشى" بمركز الإسكندرية للإبداع بوسط المحافظة.

الغردقة.. يلتقى فريق كرة القدم بالنادى الأهلى مع نظيره نادى الزمالك فى مباراة الإياب بالمجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام على ملعب نادى الجونة فى الغردقة، دون حضور جماهيرى.