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هيثم محمدين يستنكر موقف رئيس الوزراء من وضع الحد الأدنى للأجور

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هيثم محمدين يستنكر موقف رئيس الوزراء من وضع الحد الأدنى للأجور هيثم محمدين يستنكر موقف رئيس الوزراء من وضع الحد الأدنى للأجور

انتقد هيثم محمدين، المحامى العمالى و عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، تصريح الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بأنه لا يستطيع تطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور.
> وقال محمدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مخاطبا "الببلاوى": "كيف لا تستطيع تنفيذ أبسط حقوق العمال، و فى نفس الوقت تسعى لبناء سجون أخرى فى البلاد".

ولفت القيادى بالاشتراكيين الثوريين، إلى أن العمال كانوا يأملوا خيرا فى حكومة الببلاوى بعد أن سقط نظام مرسى، الذى وعدهم ولم يفى بوعوده، ولكن للأسف لم يكن فى صف العمال و لم يأتى بحقوق أحد.

وأضاف محمدين، أن الوزير الحالى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، نادى كثيراً بوضع حد أدنى للأجور، ولم يطبقه بعدما تولى منصب فى ، متحججاً بالقوانين، وطالب إياه بالتدخل لحل مشاكل العمال ووضع حد أدنى للأجر كما كان يناضل طول تاريخه من أجلهم، ويطالب الحكومات المتعاقبة بوضع حد أدنى للأجر.

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مصر 365

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