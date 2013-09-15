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الجيش التونسى يفتح ميدان "باردو" وسط العاصمة أمام حركة السير

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الجيش التونسى يفتح ميدان "باردو" وسط العاصمة أمام حركة السير الجيش التونسى يفتح ميدان "باردو" وسط العاصمة أمام حركة السير

فتحت قوات من الجيش التونسى، مساء أمس السبت، ساحة باردو، وسط العاصمة تونس، أمام حركة السير، بعد 48 يوما من قيام نواب ومتظاهرين معارضين بإغلاق المداخل المؤدية إلى الميدان بأسلاك شائكة، إثر تنظيمهم اعتصاما مفتوحا بعنوان "اعتصام الرحيل"؛ للمطالبة بحل المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) وإسقاط حكومة على لعريض.

وقامت قوات من الجيش بأزالة الأسلاك الشائكة، التى نصبها المعتصمون، وفتحت الميدان أمام سير المركبات.

وأضاف أنه لم تقع أيه صدامات بين قوات الجيش والمعتصمين، الذين بقيت خيامهم فى أماكنها فى الحديقة الوسطى للميدان.

وعلى خلفية الأزمة السياسية التونسية، التى فاقمها اغتيال النائب البرلمانى المعارض، محمد البراهمى، يوم 25 يوليو الماضى على أيدى مسلحين مجهولين، انسحب 60 من أصل 217 نائبًا من المجلس الوطنى التاسيسى، ونظموا اعتصاما أمام مقر المجلس فى ساحة باردو، بداية من يوم 29 يوليو الماضى، مطالبين بحل المجلس، وإسقاط حكومة لعريض.

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مصر 365