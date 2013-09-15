إسرائيل ترفع الطوق الأمنى عن الضفة الغربية والقدس

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى، إن الشرطة الإسرائيلية قامت مع حلول منتصف مساء أمس السبت، برفع الطوق الأمنى التى فرضتها منذ عصر أول أمس الجمعة، بسبب احتفالات اليهود بعيد الغفران "الكيبور".

ويتضمن الطوق الأمنى على الضفة منع الفلسطينيين من دخول المستوطنات الموجدة بالضفة أو دخول الأراضى الإسرائيلية، أو مغادرة فلسطين عبر الأراضى الإسرائيلية.

وفى إطار الطوق الأمنى على مدينة القدس منذ عصر أمس، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع ومناطق التماس بين الأحياء العربية والإسرائيلية فى المدينة، وذلك منعاً للاحتكاك بين الفلسطينيين واليهود.

وقالت الإذاعة إن الشعب اليهودى أنهى صوم يوم الغفران مع حلول منتصف ليل السبت الأحد دون حوادث أمنية تذكر هذا العام، خاصة فى ظل انتشار أمنى كثيف خاصة فى مدينة القدس التى أغلقت أغلب طرقاتها.

وتوافد الآلاف من اليهود المتدينين مساء اليوم إلى حائط البراق الذى يسمونه بـ "حائط المبكى"، حيث أدوا طقوسا نهاية الصوم.