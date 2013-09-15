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تكريم 350 متفوقاً ومتفوقة في خيرية الفضول بالأحساء

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تكريم 350 متفوقاً ومتفوقة في خيرية الفضول بالأحساء تكريم 350 متفوقاً ومتفوقة في خيرية الفضول بالأحساء

 عبد الكريم الموسى (الأحساء)

كرمت جمعية الفضول الخيرية في الأحساء 350 متفوقا ومتفوقة من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من أبناء البلدة بحضور عدد من القيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والشاعر جاسم بن محمد الصحيح.وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أحمد حسين البريه كلمة رحب فيها بالحضور شاكرا مشاركتهم للاحتفال بأبنائهم، موضحاً أن الجمعية تسعى إلى ترسيخ مبدأ التفوق وبث روح التنافس الشريف بين الطلبة، ثم ألقى صادق الأحمد كلمة أولياء الأمور، مثنيا على بادرة الجمعية، مؤكدا على أن هؤلاء الكوكبة هم من سيبنون مستقبل وطنهم، وألقى الطالب محمد تقي النويصر كلمة المتفوقين، عبر فيها عن وافر الشكر وجزيل الامتنان لأعضاء إدارة جمعية الفضول الخيرية ومنتسبيها على تشجيعهم للطلاب بعدها شاهد الحضور عرضا مرئيا لأهم إنجازات الجمعية خلال السنوات السبع الماضية، ثم ألقى مجموعة من الطلبة المتفوقين أنشودة بعنوان: (حيوا الفضول)، من تأليف الشاعر جاسم الصحيح. من جهته، ثمن ضيف الشرف لهذا العام الشاعر جاسم الصحيح في كلمته جهود الجمعية في تكريم المتفوقين، وقدم تهنئته الحارة للمتفوقين ولأسرهم وحثهم على الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل العلوم النافعة، واختتم الحفل بتكريم اثنين من أبناء الفضول لحصولهما على شهادة الدكتوراه وعدد من التربويين المتميزين العاملين بالبلدة، بعدها تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية على الطلبة المتفوقين.وفي السياق نفسه، احتفلت اللجنة النسائية بالجمعية بتكريم أكثر من 200 طالبة متفوقة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء لطيفة العفالق، والأديبة اعتدال موسى الذكرالله.

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