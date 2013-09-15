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اليوم اختتام .. «معا نحتفل بالأطفال»

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اليوم اختتام .. «معا نحتفل بالأطفال» اليوم اختتام .. «معا نحتفل بالأطفال»

 عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

يختتم القسم النسائي في مركز التنمية الأسرية في الأحساء اليوم برنامج (معا نحتفل بالأطفال) الذي يشمل البنات من مرحلة رياض الأطفال حتى سن 12 سنة والبنين من مرحلة رياض الأطفال حتى سن 5 سنوات ويتضمن الاحتفال أركانا عدة من أبرزها ركن التصوير الضوئي والمسرح وركن الألعاب والمسابقات وركن الإتكيت وجولة في حضارات المدن بالإضافة إلى أركان المبيعات المتعددة والمنوعة.الى ذلك أقامت جامعة الملك فيصل معرضا بعنوان (التكنولوجيا وتأثيرها على الإنسان) في كلية الطب بهدف توعية المجتمع بالأخطار التي تؤثر فيه كالتكنولوجيا الحديثة وتعريفه بمخاطر الأجهزة الإلكترونية ومدى تأثيرها على الصحة. وتم عرض بعض الوسائل والنشرات التعليمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي ووجهت وكيلة الكلية بأقسام الطالبات الدكتورة نورية المهيدب شكرها لإدارة كلية الطب لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع وأشارت إلى أن المعرض يقام سنويا بكادر جديد ويحرص على عرض إنجازات الكلية.

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