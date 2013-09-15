سعود بن نايف يدشن اليوم المعرض الأول للطب المنزلي

سعيد الباحص (الدمام)

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، المعرض الأول في مجال الرعاية الصحية المنزلية تحت مسمى «معرض الطب المنزلي الأول»، وذلك بقاعة السيف بمدينة الخبر. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة العليا للمعرض الدكتور صالح الصالحي أن المعرض سيمتد لأربعة أيام، خصص اليوم وغدا للرجال، ويوما الثلاثاء والأربعاء للنساء.من جانبه أفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أسعد سعود بأن عدد المستشفيات المطبقة لخدمة الطب المنزلي في المنطقة الشرقية 11 مستشفى، وهي: مجمع الدمام الطبي، مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، مستشفى الجبيل العام، مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، مستشفى الخفجي العام، مستشفى الظهران العام، مستشفى بقيق العام، مستشفى صفوى العام، مجمع الأمل للصحة النفسية، ومستشفى النعيرية العام.وأشار إلى أن برنامج الطب المنزلي انطلق في عام 1430هـ بمبادرة من وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويهدف إلى خدمة المرضى الذين يعانون من أمراض تعيقهم من الوصول إلى المستشفيات في منازلهم، إذ يتم تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية لهم من خلال فريق طبي مدرب على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية. ويتكون هذا الفريق من طبيب، وممرض، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تنفسي، وأخصائي تغذية، وأخصائي اجتماعي، من كلا الجنسين.وأضاف: «تشمل هذه الخدمة كبار السن وطريحي الفراش، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل: الجلطات الدماغية وإصابات الرأس، والمرضى الذين لديهم قروح سريرية، والقدم السكرية، وحالات السرطان والميؤوس من شفائها، ومرضى الجهاز التنفسي والقلب، إضافة للحالات النفسية. ويشترط لتقديم الخدمة وجود مرافق للمريض المنزلي، يكون مسؤولا عن تنفيذ توجيهات الفريق الطبي، إضافة لاستقرار حالة المريض.من جهته أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية خالد العصيمي أن البرنامج العلمي للمعرض سيتضمن ست ورش عمل على مدى أربعة أيام. حيث سيتعرف المشاركون في الورشة الأولى على أساسيات التصاميم الهندسية التي تتواءم مع احتياجات المرضى في منازلهم واشتراطاتها وآلية تطبيقها، وفي الثانية على أساسيات العناية الشخصية بالمريض في المنزل من قبل أفراد الأسرة وإتقان مهارات إطعام وإلباس المريض وسبل الحفاظ على مظهره العام. من جهة اخرى، أعلنت غرفة الشرقية فتح باب المشاركة في ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال 2013، والذي ستقيمه الغرفة، بالتعاون مع شركة معارض الظهران الدولية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 2 إلى 4 محرم 1435هـ الموافق 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمقر شركة الظهران بالدمام.وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد، رعاية ودعم سمو أمير المنطقة لفعاليات المعرض، مؤكدا تقدير قطاع الأعمال بالمنطقة، ورجال وسيدات الأعمال المشتركين بالغرفة لاهتمام سموه بمبادرات الغرفة وأنشطتها وبرامجها، وبخاصة مبادرات رواد الأعمال من الشباب والشابات.وبين الراشد أن المعرض يأتي ضمن الجهود لبناء ودعم أجيال جديدة من رجال وسيدات الأعمال، وتشجيع الموهوبين والمتميزين من شباب وشابات الأعمال، واكتشاف أصحاب القدرات القيادية منهم، ورفع القدرة التنافسية لمنشآتهم، من خلال طرح التحديات وسبل تجاوزها. من جانبه قال الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال 2013 ينطلقان من رؤية الغرفة ورسالتها لإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها، لافتا إلى أن أهداف الفعالية تتمحور حول ترويج منتجات وخدمات الشباب والشابات، وتثقيفهم من خلال الأنشطة المختلفة، التي سوف يتم تقديمها في الملتقى، وعرض بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم المشاريع.