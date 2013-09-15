جائزة القطيف للإنجاز تضع اللمسات الأخيرة لحفلها الختامي

محمد العبدالله (الدمام)

عقدت لجنة حفل جائزة القطيف للإنجاز اجتماعها التحضيري قبل الأخير لتوزيع المهام على مقدمي الحفل، وعقد اللقاء في مقر الجمعية الخيرية برئاسة رائد الدحيلب وهو المنسق العام لبرنامج حفل جائزة القطيف للإنجاز.وشرح الدحيلب دور كل مقدم وما يترتب عليه فعله أثناء تقديم الحفل كما أطلعهم على سيناريو التقديم أثناء إعلانهم أسماء الفائزين وأن يتولى كل مقدم مهمته بهذا الشأن.وأعربت الإعلامية عرفات الماجد عن سعادتها لاختيارها في تقديم هذا الدور البارز إلى جانب عدد من المقدمين الآخرين حيث أكدت أنها ستسعى جاهدة لإبراز الحفل بالمستوى المطلوب من خلال تعاونها مع زملائها في التقديم.وعلقت وردة الصفواني نائب رئيس لجنة الحفل «الهدف الأساسي من لجنة الحفل هو السعي دائما لإبراز كل ما يسر ويبهر الجمهور من خلال فقرات الحفل المعدة الممتعة».وعبر سعيد آل طلاق رئيس لجنة الحفل عن استعداد لجنته بكل ما لديها من طاقة لإبراز كل ما تم إنجازه في جائزة القطيف للإنجاز في نسختها الرابعة، وأن كل ما قامت به لجنة التحكيم سيتم تقديمه من خلال الحفل، وأيضا سيتم استعراض أبرز أعمال المشاركين بالجائزة والتي تميزت أعمالهم على غيرهم. وعلى صعيد آخر أطلقت اللجنة الإعلامية رابط البث المباشر لحفل الإنجاز الرابع.عقدت لجنة حفل جائزة القطيف للإنجاز اجتماعها التحضيري قبل الأخير لتوزيع المهام على مقدمي الحفل، وعقد اللقاء في مقر الجمعية الخيرية برئاسة رائد الدحيلب وهو المنسق العام لبرنامج حفل جائزة القطيف للإنجاز.وشرح الدحيلب دور كل مقدم وما يترتب عليه فعله أثناء تقديم الحفل كما أطلعهم على سيناريو التقديم أثناء إعلانهم أسماء الفائزين وأن يتولى كل مقدم مهمته بهذا الشأن.وأعربت الإعلامية عرفات الماجد عن سعادتها لاختيارها في تقديم هذا الدور البارز إلى جانب عدد من المقدمين الآخرين حيث أكدت أنها ستسعى جاهدة لإبراز الحفل بالمستوى المطلوب من خلال تعاونها مع زملائها في التقديم.وعلقت وردة الصفواني نائب رئيس لجنة الحفل «الهدف الأساسي من لجنة الحفل هو السعي دائما لإبراز كل ما يسر ويبهر الجمهور من خلال فقرات الحفل المعدة الممتعة».وعبر سعيد آل طلاق رئيس لجنة الحفل عن استعداد لجنته بكل ما لديها من طاقة لإبراز كل ما تم إنجازه في جائزة القطيف للإنجاز في نسختها الرابعة، وأن كل ما قامت به لجنة التحكيم سيتم تقديمه من خلال الحفل، وأيضا سيتم استعراض أبرز أعمال المشاركين بالجائزة والتي تميزت أعمالهم على غيرهم. وعلى صعيد آخر أطلقت اللجنة الإعلامية رابط البث المباشر لحفل الإنجاز الرابع.