أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الدمام تسجل أكبر نسبة قبول في المملكة

Google+ Print
جامعة الدمام تسجل أكبر نسبة قبول في المملكة جامعة الدمام تسجل أكبر نسبة قبول في المملكة

 طفيل اليوسف (الدمام)

احتلت جامعة الدمام المرتبة الأولى فيما يخص زيادة عدد القبول للعام الدراسي الجديد بنسبة 126 في المائة.وأعلنت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي الأعداد النهائية للمقبولين في الجامعات هذا العام، وترتيب الجامعات وفقا لنسبة استيعابها، وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الثانية بنسبة 123 في المائة، بينما تقاسمت جامعتا الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمجمعة المرتبة الثالثة بنسبة 107 في المائة.وأوضحت الوزارة في إحصائياتها أن الطاقة الاستيعابية لجامعة الدمام تبلغ 12 ألفا و570 مقعدا دراسيا، فيما تم تسجيل 15 ألفا و926 طالبا وطالبة ولا يوجد أي مقعد شاغر.يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قبل أربع سنوات قرارا يقضي بفصل جامعة الملك فيصل في كل من الدمام والأحساء إلى جامعتين منفصلتين، ما دفع لتأسيس جامعة الدمام لتحتفظ بالإرث الأكاديمي لكليات جامعة الملك فيصل التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة عقود.وتعتبر جامعة الدمام أكبر الجامعات السعودية إذ تضم 24 كلية تنتشر غالبيتها في المدينة نفسها وبعضها في محافظات المنطقة الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً