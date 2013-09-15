جامعة الدمام تسجل أكبر نسبة قبول في المملكة

طفيل اليوسف (الدمام)
احتلت جامعة الدمام المرتبة الأولى فيما يخص زيادة عدد القبول للعام الدراسي الجديد بنسبة 126 في المائة.وأعلنت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي الأعداد النهائية للمقبولين في الجامعات السعودية هذا العام، وترتيب الجامعات وفقا لنسبة استيعابها، وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الثانية بنسبة 123 في المائة، بينما تقاسمت جامعتا الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمجمعة المرتبة الثالثة بنسبة 107 في المائة.وأوضحت الوزارة في إحصائياتها أن الطاقة الاستيعابية لجامعة الدمام تبلغ 12 ألفا و570 مقعدا دراسيا، فيما تم تسجيل 15 ألفا و926 طالبا وطالبة ولا يوجد أي مقعد شاغر.يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قبل أربع سنوات قرارا يقضي بفصل جامعة الملك فيصل في كل من الدمام والأحساء إلى جامعتين منفصلتين، ما دفع لتأسيس جامعة الدمام لتحتفظ بالإرث الأكاديمي لكليات جامعة الملك فيصل التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة عقود.وتعتبر جامعة الدمام أكبر الجامعات السعودية إذ تضم 24 كلية تنتشر غالبيتها في المدينة نفسها وبعضها في محافظات المنطقة الشرقية.