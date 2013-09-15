الثلاثاء.. وقفة لاتحاد كليات جامعة بنها تطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين

بعد ثورة قامت من أجل الحريات.. ورسخت أجمل المعانى الإنسانية فى نفوس شباب مصر الطاهر، ومرورا بمواقف سياسية متعددة قد نتفق أو نختلف فى سرد أحداثها، اصطدمنا مؤخرا بحملة من الاعتقالات لشباب جامعة بنها من مختلف الكليات، لمجرد الدفاع عن رأى أو قضية، فكان لزاما علينا كاتحادات طلابية ممثلة للطلبة أن نتصدر المشهد، وندعو جموع الطلاب بكل كليات الجامعة أن نقف يدا واحدة للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتلقين، حتى وإن اختلفنا مع القضية التى تحركوا من أجلها.. فالحرية دوما حق مكتسب للجميع.

ودعا الطلاب جميعا للنزول والتواجد أمام مقر إدارة الجامعة يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2013 الساعة 11.30 ص .

معا نطالب بالإفراج عن إخوتنا و أصدقائنا المعتقلين.. معا نرفض الضبطية القضائية اللى تهدد الحراك الطلابى، وتضرب بالثورة و الحريات عرض الحائط.. بعيدا عن أى خلاف سياسى أو انحياز لأى فصيل دون الآخر.

> أحمد إبراهيم.. رئيس اتحاد طب بشرى

> محمد مطاوع.. رئيس اتحاد تربية

> أحمد دبور.. رئيس اتحاد حاسبات ومعلومات

> أيمن الصاوى.. رئيس اتحاد هندسة بنها

> محمد حسن.. نائب رئيس اتحاد الجامعة

> أحمد محمد فهمى.. رئيس اتحاد طب بيطرى

> عبد العزيز حجاج.. أمين اللجنة الفنية باتحاد الجامعة

> سوزان سلميان.. أمين اللجنة العلمية باتحاد الجامعة

> صابر ربيع.. أمين مساعد اللجنة الاجتماعية باتحاد الجامعة

> محمود شلبى.. ممثل حركة طلاب مصر القوية

> أسامة الدورى.. ممثل حركة طلاب ضد الانقلاب