أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحزب الناصرى بالشرقية يدعو الشباب للانخراط فى العمل السياسى

Google+ Print
الحزب الناصرى بالشرقية يدعو الشباب للانخراط فى العمل السياسى الحزب الناصرى بالشرقية يدعو الشباب للانخراط فى العمل السياسى

أكد منصور الشتر أمين الحزب الناصرى بالشرقية ومنسق فعاليات 30 يونيو، أن الحزب أصدر بياناً طالب فيه الدكتور الببلاوى رئيس بإعطاء التعليمات للحكومة بأولوية التعامل مع الملف الأمنى، والذى أصبح مصدر قلق للمواطن المصرى، ولابد من التعامل الجاد مع الفوضى والإرهاب التى تحاول بعض جماعات والعنف السياسى وبعض البلطجية الذين يحاولون تصدير الخوف والرعب إلى قلوب المصريين.

وطالب الحزب فى بيانه أنه يجب التعامل الجاد مع هذه القضية كى يطمئن المواطن المصرى على نفسه ومصالحه بعد أن أعطى تفويضاً للحكومة فى اليوم التاريخى المشهود فى 30 يونيو فى التعامل القاسى مع كل من يحاول إرباك وهدم الدولة لأن الملف الأمنى هو عصب التنمية والتقدم.

شدد الحزب على ضرورة أن يكون هناك قانون معلوم للجميع بعدم التظاهر لتلك الجماعات المشبوهة حتى نكون قادرين على عبور تلك المرحلة الصعبة.

كما دعا الحزب إلى سرعة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور باعتبارها قضية أمنية بالدرجة الأولى ليعيد.

وطالب الحزب لجنة تعديل الدستور أن تقوم على التوافق الوطنى ويراعى فيه مصالح الشعب بكل طوائفه ولا يفترق بين مصرى وآخر على أساس الدين والعقيدة وأن يخدم الشباب للاستفادة من طاقاته باعتباره ركيزة أساسية فى التنمية الأساسية وأن يراعى حق المرأة باعتبارها شريكاً فى الإنتاج.

وقال الشترى، إن بيان الحزب يؤكد ضرورة وجود نسبة الــ50% للعمال والفلاحين ضماناً لتحقيق العدل الاجتماعى.

كما طالب بضرورة أن تكون الانتخابات النيابية القادمة بالانتخاب الفردى مع تعديل الدوائر على أساس الكم والجغرافيا وحتى تكون العلاقة مباشرة بين الناخب والمرشح ولا يتسرب من وغير ذى كفاءة.

ودعا الحزب الناصرى شباب الثورى بكل أطيافه إلى ضرورة الانخراط فى العمل السياسى حتى يشارك فى صنع مستقبل وطنه ويكون غداً أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا