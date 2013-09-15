تسليم بطاقات 10805 طلاب وطالبات لبرنامج تكافل

خالد شريفي (جازان)

سلمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بجازان بطاقات الصراف الآلي والأرقام السرية الخاصة ببرنامج مؤسسة تكافل الخيرية لمديري ومديرات المدارس التي أدخلت بيانات طلابها في النظام الإلكتروني لمؤسسة تكافل الخيرية للعام الدراسي الحالي 1434 1435هـ.وسبق أن قامت المؤسسة بفتح حساب باسم كل مدرسة في مصرف الراجحي وتم تغذية هذه الحسابات بالمبالغ المخصصة لطلاب كل مدرسة وبواقع 800 ريال لكل طالب في الفصل الدراسي الواحد موزعة على برامج المؤسسة الثلاثة، حيث خصص لبرنامج وجبتي 360 ريالا بواقع 4 ريالات يوميا على مدار تسعين يوما وخصص لبرنامج كسوتي 340 ريالا وخصص لبرنامج حقيبتي 100 ريال.ومنحت المؤسسة مدير المدرسة صلاحية سحب مخصص طلابه كله أو جزء منه وتأمين احتياجات كل طالب حسب ما تراه لجنة تكافل المدرسية سواء كان ذلك نقدا أو عينيا وأن تنظر للأصلح للطالب.وتحرص المؤسسة على أن تصرف للطلاب مخصصاتهم خلال الأسبوع الأول من الدراسة على أقل تقدير لكي تحقق المؤسسة غاياتها وأهدافها الخيرية النبيلة هذا وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المستفيدين بالمنطقة لهذا العام 10805 طالبا وطالبة حيث خصص للبنين 5404 طالبا وللبنات 5401 طالبة.