«مدني نجران» ينفذ برنامجا للتدريب على الإطفاء

علي الصقور (نجران)

نفذت مديرية الدفاع المدني بنجران برنامجا تدريبيا لمدة أسبوع بالتعاون مع مركز تدريب الدفاع المدني بنجران.واشتمل التدريب وفق ما ذكره الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير آل جرمان الشهراني، على معدات وتجهيزات الإطفاء والإنقاذ ومعدات أجهزة التنفس وسيارات الإطفاء والإنقاذ الحديثة، مبينا أن الهدف من البرنامج هو الوقوف على جاهزية الفرق والتأكد من إتقانهم لجميع المعدات والتجهيزات والسيارات المتوفرة لديهم بالإضافة لتدريبهم على استراتيجيات الإطفاء وكيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة لكل حادث.وتابع مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران المكلف العميد عائض بن جمعان الغامدي التدريبات، وأثنى على جهود قائد مركز تدريب الدفاع المدني بنجران العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني ومنسوبي المركز على ما يبذلونه من جهود مضنية في حقل التدريب على رأس العمل الذي أثبت وجود الخبرة.