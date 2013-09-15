انفجار أنبوب مياه يغلق شارع البلدية ببلجرشي

علي صمان (الباحة)
أدى انفجار شبكة أنبوب مياه في شارع البلدية أمام سوق الفواكه والخضار ببلجرشي، إلى هبوط الشارع المقابل لمحلات التمور وإغلاق جزء من الشارع لحين إصلاح الخلل.وأشار مدير مياه بلجرشي المهندس أحمد اليوسف إلى أن الأسباب ما زالت مجهولة، مشيرا إلى أن الشبكة قديمة جدا كانت تتبع للبلدية قبل انتقالها للمياه، لافتا إلى أنه ربما يكون قد أصاب الشبكة شرخ خلال الحفريات التي نفذتها بلدية بلجرشي لمشروع تصريف مياه الأمطار منذ سنتين، مؤكدا أنهم سيباشرون العمل للوصول لموقع الخلل لمعرفة الخلل والعمل على معالجته.