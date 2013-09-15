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مهرجان البن بالقطاع الجبلي محرم المقبل

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مهرجان البن بالقطاع الجبلي محرم المقبل مهرجان البن بالقطاع الجبلي محرم المقبل

 محمد المالكي (الداير)

وافق أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر، على إقامة مهرجان البن بالقطاع الجبلي ومقره محافظة الداير في مطلع شهر محرم المقبل.وأوضح وكيل محافظ الداير أحمد حسن الفيفي لـ«عكاظ» ان المهرجان الذي سيدشنه سمو أمير المنطقة سيشارك فيه كافة مزارعي البن بالقطاع الجبلي من محافظات الريث وفيفاء والعيدابي والداير. وبين ان المهرجان سيكون لمدة شهر وستتخلله خيمة تسوق ومعرض تراثي وعروض لمنتجات الفواكه الاستوائية والحبوب بجميع انواعها والاشجار العطرية والعسل.وذكر الفيفي أنه ومنذ صدور توجيهات سمو أمير جازان عقدت عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية لبحث الخطط الكفيلة بإنجاح المهرجان وتجهيز مواقع مناسبة لإبراز ما تتمتع به المنطقة من خيرات مختلفة. وبين الفيفي أن وكيل امارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد وجه هيئة تطوير فيفاء بعمل حصر لمزراعي البن بالقطاع الجبلي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المهرجان.

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