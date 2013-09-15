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مشروع مياه يغلق الإشارات ويعرقل حركة السير

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مشروع مياه يغلق الإشارات ويعرقل حركة السير مشروع مياه يغلق الإشارات ويعرقل حركة السير

 عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

أعاقت الشركة المنفذة لمشروع المياه عصر امس الأول تحركات المواطنين في شارع حسان بن ثابت وأوقفت السير فيه مما اجبر السكان لاستخدام الشوارع الداخلية الامر الذي تسبب في تلبك للحركة في الاحياء.وكانت الشركة المنفذة للمشروع قد اغلقت اشارة المعارض واشارة تويوتا مما اجبر المواطنين للوصول الى منازلهم عن طريق الشوارع الداخلية وسط مطالبات بإعادة النظر في مشاريع الشركة التي تسببت في عرقلة السير وتوقف الحركة في الشوارع.وتأتي هذه المطالبات بعد اغلاق الإشارات المؤدية الى احياء نخب والشهداء وكذلك المؤدية الى شارع الوشحاء.وفي الوقت ذاته، اكد مصدر مسؤول ان المشروع سينتهي قريبا وسيخدم السكان في الاحياء، وينهي معاناتهم قريبا.

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