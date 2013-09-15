البهيتاء: زيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل دخول وخروج السيارات

محمد علي السبيعي (الخرمة)

تشهد نقطة جوازات البهيتاء لهذا العام نمطاً جديدا حيث صدر توجيه باعتماد نقطة فرز الحجاج في منطقة البهيتاء بالسيل الكبير للقادمين من المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى والشرقية بالإضافة إلى القادمين من دول الخليج بطريقة تتيح تخفيف الضغط على الطريق الرئيسي وتقليل الازدحام بالإضافة إلى المواقف الكثيرة والتي تتسع إلى العشرات من السيارات التي سيتم حجزها في حالة مخالفتها لأنظمة وتعليمات الحج. كما ان نقطة الفرز والتي تظهر هذا العام لأول مرة بشكل جديد من حيث التنظيم والترتيب تحتوي على اربعة مسارات للفرز بغية التخفيف من الضغط المتوقع خلال الأيام القادمة لارتال السيارات التي شهدت هذه الأيام أولى طلائع الحجاج. وأوضحت مصادر في الجوازات بأن نقطة الفرز ليست جديدة وإنما الجديد فيها هو عمل تحويلة لها بحيث تتيح الاستفادة من الطريق خلال الأيام القادمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج وسالكي الطريق وتسهيل دخول وخروج السيارات بكل يسر. ولفت المصدر إلى ان هناك خططا تم وضعها هذا العام للمخالفين الذين يستخدمون السيارات في نقل الحجاج غير المصرح لهم.