مستشفى الملك فيصل يستقبل 39 ألف حالة طارئة

ماجد النفيعي (الطائف)

استقبلت أقسام الطوارئ بمستشفى الملك فيصل الجديد منذ افتتاحه قبل خمسة أشهر 39144 حالة طارئة.وأوضح لـ«عكاظ» مدير مستشفى الملك فيصل بالطائف الدكتور حسن الغويدي، أن أقسام الطوارئ تعمل بكامل طاقتها في جميع الأوقات، حيث كان نصيب الحوادث المرورية والإصابات العرضية الأخرى من الحالات المترددة على الأقسام 12137 حالة، إضافة إلى 27006 حالة مرضية.وأضاف أن هناك حالات تراجع أقسام الطوارئ كان من المفترض أن تعالج في المراكز الصحية باعتبارها حالات عادية، داعيا الجميع إلى ضرورة الحرص وعدم إحضار الحالات البسيطة إلى أقسام الطوارئ والاتجاه إلى المراكز الصحية كون أقسام الطوارئ خصصت للحالات الطارئة، موضحا أنه يدرك أن وعي المواطنين سيسهم في التخفيف من الضغط على أقسام الطوارئ من خلال الاتجاه إلى المراكز الصحية للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر هذه المراكز.تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فيصل هو أحدث مستشفى في الطائف حاليا من خلال مبناه الجديد الذي أقيم في أبرز المواقع، وهناك سهولة في الوصول إليه من مختلف الجهات.