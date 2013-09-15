استمرار انقطاع التيار بأحياء في القنفذة

محسن الحازمي (القنفذة)

استمرت انقطاعات التيار الكهربائي عن عدد من المنازل بالحي الشرقي للقنفذة لليوم الرابع على التوالي وسط تذمر السكان وأصحاب المحلات التجارية، حيث خرج عدد من السكان من منازلهم للوقوف على الأرصفة أو التجول بمركباتهم الخاصة هربا من حرارة الجو.واستمر انقطاع التيار منذ الساعة السابعة مساء حتى إعداد هذا الخبر وهي نفس الفترة التي تكررت فيها الانقطاعات على مدار الأربعة الأيام الماضية، فيما هدد عدد من السكان بمقاضاة شركة الكهرباء لعدم إصلاحها الخلل بشكل تام بالإضافة لتعطل الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والثلاجات والإضاءات، حيث إن بعض المنازل تعاني من ضعف كامل دون انقطاع مما أثر على الأجهزة. وأوضحوا لـ«عكاظ» أنهم تواصلوا مع الشركة أكثر من مرة في الأيام الماضية بينما بقي الأمر على ماهو عليه.مصدر بكهرباء القنفذة حدد السبب في عطل بأحد المحولات وأن العمل جار لإصلاحه.