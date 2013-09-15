مليون ريال من بر الحوية للمحتاجين خلال عام

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف لـ«عكاظ» مدير جمعية بر الحوية أن حجم ما تم إنفاقه هذا العام تجاوز المليون ريال تذهب لصالح المحتاجين والفقراء.وأوضح أن إجمالي الاشتراكات والتبرعات لهذا العام وصل لمبلغ وقدره 2.245.300 ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ 646.341 ريالا، وأن إجمالي المصروفات للأنشطة لهذا العام وصل لنحو 1.111.109 ريالات وتحقيق إيرادات قدرها 1.286.916 ريالا، موضحا أنه بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لهذا العام مبلغا وقدره 1.091.250 ريالا بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ 8850 ريالا.وتساهم جمعية بر الحوية في تقديم العديد من الفعاليات والمناشط والدعم لأسر الفقراء والمحتاجين.