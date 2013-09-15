حديث الصحف والمواقع عن ضعف قدرات المركز .. لا أساس له من الصحة

دحض مدير مركز التأهيل الشامل بمنطقة الحدود الشمالية عبدالحميد بن فهد النهار ما يكتب في الصحف والمواقع الإلكترونية والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي عن المركز. مؤكدا أن هناك من يحاول تشويه صورة المركز والخدمات الإنسانية التي يقدمها. وقال في حوار مع «عكاظ» إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات إنسانية بالدرجة الأولى إلى أناس عصفت بهم الظروف وأصبحوا بحاجة إلى رعاية واهتمام.• هل فعلا أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة توجهوا بطلب من أجل افتتاح مراكز أخرى رغم وجود المركز؟- قرأنا في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن بعضا من أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة عرعر يعانون من عدم وجود مراكز تأهيل ورعاية مناسبة في المدينة، ويبحثون في أماكن بعيدة عن العلاج، وتكاليف العلاج مرتفعة جراء اكتظاظ مركز التأهيل الشامل بعرعر وضعف قدرته الاستيعابية، ولا تتوفر رعاية تليق بذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الحالات الحرجة لبعض الأطفال حسبما قالوا. وكنت أشك في ذلك أن مركز التأهيل الشامل في المنطقة يعاني قصورا خصوصا بالنسبة للحالات الحرجة، وأنهم لا يقبلون الحالات الحرجة ويقبلون الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة.• وأنت ماذا تقول حول هذا الموضوع؟- مركز التأهيل الشامل في عرعر يقدم خدمات للمعوقين كغيره من المراكز الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء الوطن حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في جميع المراكز.• بعيدا عن الأنظمة.. نرجو توضيح ما يقدمه المركز بالفعل.- خدمات مركز التأهيل الشامل بعرعر خدمات إنسانية لتخفيف العبء على المعاق وأسرته، بتقديم الخدمات الضرورية ومساعدته على العيش بكرامة، سواء من الجانب الإيوائي والرعائي المتكامل، أو من جانب تقديم الخدمات للمعوقين داخل أسرهم كصرف الإعانات المالية والعينية كالأجهزة الطبية والخدمات الذاتية والإعفاء من رسوم تأشيرة «الخادم والسائق والممرض» حسب الضوابط المعمول بها.• هل فعلا تصرفون سيارات للمعاقين؟- نعم يتم صرف السيارات لشديدي الإعاقة، بعد انطباق كافة الشروط عليهم.• هناك من يطالب بعلاج المعاق.- علاج الإعاقة بتعديل الإعاقة وشفاء المعاق بإجراء العمليات الجراحية والعلاجية، هذا ليس من اختصاص مركز التأهيل الشامل وإنما من اختصاص الشؤون الصحية.• ماذا عن المرضى النفسيين؟ هل تستقبلونهم؟- يقوم المركز برعاية وإيواء شديدي ومتوسطي الإعاقة الجسدية، والعقلية من اختصاص وزارة الصحة.• ماذا عن السعة السريرية في مركز التأهيل الشامل بعرعر؟- سعة مبنى المركز مائة سرير مشغول منها 60 سريرا ولازال القبول مفتوحا أمام أي معاق تنطبق عليه الشروط من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أهالي منطقة الحدود الشمالية، وهذا ينافي ما ذكره البعض حول اكتظاظ المركز وضعف قدرته الاستيعابية.• حدثنا عن الخدمات التي تقدم للنزلاء داخل المركز؟- يقدم المركز خدماته للمعوقين داخل المركز من إيواء ورعاية كاملة من جانب نظافة النزيل ومسكنه ومعيشته توفير الغذاء المناسب لكل معاق بإشراف أطباء المركز وأخصائي التغذية وتوفير طباخين متخصصين لإعداد الوجبات وهناك متعهد للإعاشة لإحضار الأطعمة غير المطهية وتجهيز مطبخ متكامل لذلك وتوفير عمالة عناية شخصية لإطعامهم ونظافتهم الشخصية بشكل دوري على مدار الساعة، ومن الجانب الكسوي يوفر لهم كافة ما يحتاجونه من الملابس والأحذية على فترتين، كسوة شتوية، وكسوة صيفية ويتم شراؤها من أجود الأنواع المتوفرة بالسوق.• هناك من يقول إن لديكم نقصا في الأيدي العاملة من أطباء وممرضين وفنيين وموظفين.. هل هذا صحيح؟- غير صحيح فالطاقم بكامله موجود، وبالدليل القاطع. يوجد أطباء بالمركز للرعاية الصحية للمعوقين، وطاقم تمريض متكامل يقدم الرعاية الصحية والتمريضية للمعوقين، وطاقم علاج طبيعي لعلاج حالات الترهلات العضلية وغيرها للمعوقين وأخصائي لتحديد الغذاء المناسب لكل معاق حسب قدرته على الأكل وأخصائيين نفسيين لدراسة الحالات النفسية الطاقم الاجتماعي، إلى جانب باحثين اجتماعيين لدراسة الحالة للمعوق، وأسرته وهناك مراقبون اجتماعيون.• أخيرا.. ماذا تقول لمن ينتقد عمل مراكز التأهيل؟ وماذا تقول للمعاقين وذويهم؟- أناشد الكتاب والمحررين والمواطنين الذين يعرفون حالات أن يزودونا بأسماء المعاقين الذين يعرفونهم وسجلاتهم المدنية، حتى نتمكن من معرفة الخدمة المقدمة لهم. أؤكد وأنا على ثقة أنه لا يوجد معاق في منطقة الحدود الشمالية لم يستفد من خدمات مركز التأهيل الشامل بعرعر، حيث بلغت أعداد من تقدم لهم الخدمات المالية والأجهزة الطبية والخدمات الذاتية 6300 معاق. بالإضافة إلى توزيع 50 جهازا طبيا للمعوقين، وعدد من استفاد من الخدمات الذاتية «تأشيرة الخادم والسائق والممرض» 1485 معوقا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads