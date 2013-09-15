تجهيز ملاعب وحدائق خضراء في القريات

منيف الكويكبي (القريات)

شرعت بلدية محافظة القريات في تجهيز عدد من الحدائق والملاعب المزروعة بالنجيل الصناعي في أحياء المحافظة، وذكر لـ«عكاظ» رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري أن البلدية عكفت على تهيئة الأحياء لتكون روافد ترفيهية وبيئية مناسبة لكافة شرائح المجتمع، حيث خصصت البلدية في كل حي حديقة بعد إعادة وترتيب هيكلة الساحات المجاورة للمساجد لتخدم الحي بشكل حضاري بمساحات خضراء واسعة وفق استراتيجية يتم العمل بها تدريجيا.وعن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أضاف الشمري أن هناك حديقة مجاورة لمصلى العيد الشمالي بحي الفيصلية بمساحة إجمالية 4000 متر مربع تضم ملعب كرة قدم وتجهيزها بإنارة مضيئة على أطرافها وعدد من ألعاب القوى ومدرجات للحضور بالإضافة إلى مقاعد حجرية وأحواض أزهار.