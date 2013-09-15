أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تجهيز ملاعب وحدائق خضراء في القريات

Google+ Print
تجهيز ملاعب وحدائق خضراء في القريات تجهيز ملاعب وحدائق خضراء في القريات

 منيف الكويكبي (القريات)

شرعت بلدية محافظة القريات في تجهيز عدد من الحدائق والملاعب المزروعة بالنجيل الصناعي في أحياء المحافظة، وذكر لـ«عكاظ» رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري أن البلدية عكفت على تهيئة الأحياء لتكون روافد ترفيهية وبيئية مناسبة لكافة شرائح المجتمع، حيث خصصت البلدية في كل حي حديقة بعد إعادة وترتيب هيكلة الساحات المجاورة للمساجد لتخدم الحي بشكل حضاري بمساحات خضراء واسعة وفق استراتيجية يتم العمل بها تدريجيا.وعن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أضاف الشمري أن هناك حديقة مجاورة لمصلى العيد الشمالي بحي الفيصلية بمساحة إجمالية 4000 متر مربع تضم ملعب كرة قدم وتجهيزها بإنارة مضيئة على أطرافها وعدد من ألعاب القوى ومدرجات للحضور بالإضافة إلى مقاعد حجرية وأحواض أزهار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية