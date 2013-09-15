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منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة وباء شلل الأطفال إلى اليمن

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منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة وباء شلل الأطفال إلى اليمن منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة وباء شلل الأطفال إلى اليمن
استمرار تدفق اللاجئين من دول القرن الإفريقي لليمن يهدد بانتشار الوباء

كتب : أ ش أ السبت 14-09-2013 21:52

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من عودة وباء شلل الأطفال إلى اليمن مع استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة، نُشر اليوم في صنعاء، أن الوضع الوبائي لفيروس شلل الأطفال في دول القرن الإفريقي أصبح يمثل وباءً يهدد جميع دول المنطقة المجاورة لدول القرن الإفريقي وأولها اليمن، مشيرًا إلى أن الوضع كارثي ويهدد جميع دول المنطقة المجاورة لهذه الدول وأولها اليمن؛ نظرًا لتزايد حركة انتقال اللاجئين والمتسللين من هذه الدول إلى اليمن، ما يزيد الخطورة بعودة شلل الأطفال إلى اليمن بعد أن كانت قد تخلصت منه في عام 2009.

ولفت المنظمة إلى أن الخطر يتزايد مع وجود أطفال غير مطعمين ومتخلفين عن بعض جرعات التحصين الروتيني فهؤلاء يمثلون فجوة ونقطة ضعف قد يعود الفيروس من خلالهم.

وطبقا لآخر إحصائيات المنظمة، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس الشلل وصل إلى 174 إصابة في دول القرن الإفريقي منها 160 حالة في الصومال و13 حالة إصابة في كينيا وحالة إصابة واحدة في إثيوبيا.

من جانبها، حثّت وزارة الصحة اليمنية، السكان على سرعة استكمال جرعات اللقاح للأطفال الذين لم يستكملوا جميع الجرعات حسب جدول التطعيم الروتيني، وحذّرت من أن بقاء طفل واحد دون تتطعيم يشكل خطرًا على جميع الأطفال في المجتمع.

وشددت الوزارة على العلماء وخطباء المساجد أداء واجبهم الديني في نصح الناس ودعوة الجميع إلى تطعيم أطفالهم والتأكيد على الوجوب الشرعي لذلك باعتبار أن الأطفال أمانة في أعناق الآباء والأمهات والتفريط في صحتهم تفريط بالأمانة يحاسبون عليها.

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