رئيس مصيف بلطيم: المصيف الأول لعام 2013 بدون صرف صحى ومحرقة

أكد المهندس السعيد عطية رئيس مصيف بلطيم لـ"اليوم السابع" وعبر لقاء معه بالفيديو أن الإعلام يتجاهل مصيف بلطيم برغم حصوله على المركز الأول هذا العام على مستوى مصايف مصر، لما يتمز به من الهدوء وكونه المصيف الأول اجتماعياً وآمناً, حيث شهد المصيف تطوراً كبيراً سواء فى توسعة الشوارع واتساع الشواطئ وتوفير كافة الاحتياجات للمصطافين من خبز مدعم وطباقى على مدار 24ساعة لوجود 5مخابز به وجميع السلع الاستهلاكية والاحتياجات المتعددة.

وأضاف نحتاج لمشروع الصرف الصحى، ولا يمكن أن يكون مصيفا متميزا بهذا الشكل ويحتوى على ثروة عقارية متميزة تقدر بالمليارات بدون صرف صحى، وإذا كنا نهتم بالصرف الصحى بالنجوع والقرى، فلا يوجد صرف صحى بالمصيف وسيتم استخدام الطرق البدائية من خلال الطرنشات.

وأشار رئيس مصيف بلطيم سيتم تفعيل المشروع ذلك من خلال تعليمات المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، وتم إهماله قديماً خلال الحكومات السابقة وتم إدراجه خلال هذا العام بتكلفة 120مليون جنيه بقرار مجلس الوزراء وتم إسناده بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب.

وأشار عطية لايوجد مقلب قمامة قريبا من مدينة مصيف بلطيم، برغم وجود 110 أفدنة بأرض الملاحة قريبة من المصيف تابعة لقرية الشهابية، وتم التعدى عليها خلال الفترة السابقة ونحتاج منها لـ10أفدنة لإقامة مقلب قمامة يخدم مدينتى بلطيم ومصيف بلطيم.

وأضاف أن المصيف شهد نهضة عمرانية كبيرة وتوسعة فى الشوارع والشواطئ وإنشاء مسجد كبير ومتنزهات وبرغم قرب المدارس إلا الإقبال عليه كبير حتى الآن.

وأشار إلى أن مصيف بلطيم يحتاج لمستودعى غاز ليتوافر الغاز بالمصيف على مدار الـــ24 ساعة كما نطالب بالانتهاء من المخطط العام لمصيف بلطيم، كما نحتاج لإقامة مدارس لعدم وجود مدارس بمراحل التعليم المختلفة، وذلك سيؤثر على استثمار المدينة وإمكانياتها العقارية والطبيعية وعدم الاستقرار الأسرى بها.

وأضاف رئيس المدينة نحتاج لدعم شبكة الكهرباء بثلاثة محولات لمواجهة التوسعات، كما نريد توسيع مدخل شاطئ الأمل من الجانبين وزيادة حصة المخبز البلدى المدعم فئة 5قروش بمنطقة الفنار لعشرين بدلاً من عشرة لتلبية حاجة المواطنين، ونطالب بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة.

جدير بالذكر أن هذه المطالب والاحتياجات سيتم طرحها بين يدى محافظ كفر الشيخ المستشار محمد عزت عجوة من مراسل "اليوم السابع" خلال الاجتماع الأسبوعى معه اليوم الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.