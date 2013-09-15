وزير الخارجية: الإمارات هى من طلبت تغير السفير المصرى لديها

قال وزير الخارجية، نبيل فهمى، إنه تم تغيير السفير المصرى بدولة الإمارات بناءً على طلب الدولة المتلقية، ولم يفصح الوزير عن اسم السفير المعنى، مشيراً أن الوزارة تحقق فى كل شكوى تسمعها أو تأتى إليها، مؤكداً أنه لم يثبت على السفير المستبعد انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين كما يتردد.

وأضاف فهمى خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامج العاشرة مساءً عبر قناة دريم2 أن أى دبلوماسى يثبت عليه أنه ينتمى إلى حزب أو جماعة معينة سيتم فصلة على الفور، مشدداً أنه يحمى كل السفراء المصريين الذين يدافعون ويعملون من أجل مصر، ويعاقب كل من يقصر فى واجبه، مشدداً على عدم وجود سفير ينتمى إلى فصيل أو تيار سياسى.