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رئيس منظمة حقوقية: خاطبنا رئيس الجمهورية لوقف "بذاءات" الفراعين

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رئيس منظمة حقوقية: خاطبنا رئيس الجمهورية لوقف "بذاءات" الفراعين رئيس منظمة حقوقية: خاطبنا رئيس الجمهورية لوقف "بذاءات" الفراعين

قال الإعلامى "شاهر نور الدين" رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، إن ما تقوم به بعض القنوات الفضائية من السب والتجريح والتشهير بشخصيات مجتمعية، لا يمت للإعلام بصلة.

وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنظمة خاطبت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وأسامة صالح وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مطلع الشهر الجارى، لاتخاذ القرارات اللازمة ضد هذه القنوات، ومنها "قناة الفراعين" التى اتخذ صاحبها "توفيق عكاشة" فى الفترة الأخيرة برامجها التى لا تمت بصلة لمهنة الإعلام، وليس له علاقة بأى أداء تليفزيونى، بل اتخذ من القناة هو وبعض غير الممتهنين لمهنة الإعلام منبراً للسب والقذف لشخصيات عامة فى المجتمع "على حد قوله".

وأشار إلى أن القناة استقبلت شخصيات مشبوهة ومنبوذ تصرفاتها من المجتمع، فاستغلت تلك الشخصيات وجودها على الشاشة لتكيل الاتهامات للشرفاء والوطنيين، كما حاولت تلك الشخصيات المتاجرة باسم الوطن والثورة مستغلين البسطاء من أبناء الشعب.

وطالب "نور الدين" اتخاذ الدولة قراراً عادلاً بتطهير الإعلام وشاشاته من هذا الفساد و"الانحطاط الإعلامى"، كما طالب بوضع ميثاقً للعمل والشرف الإعلامى وترسيخ مبادئ يجب أن تتبع فى أى نافذة إعلامية بعد أن دأبت قناة "فراعين عكاشة" على انتهاك الحريات الشخصية والخوض فى الأعراض والذمم المالية.

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مصر 365