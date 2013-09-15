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"عصام حجى" يسلم رئيس الجمهورية مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية للفضاء

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"عصام حجى" يسلم رئيس الجمهورية مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية للفضاء "عصام حجى" يسلم رئيس الجمهورية مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية للفضاء

صرح الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعارعن البعد وعلوم الفضاء، بأن الدكتور عصام حجى المستشار العلمى للرئيس، رفع مسودة مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية للفضاء إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور.

وأضاف الدكتور مختار فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن بحاجة إلى تشريع ينظم أبحاث الفضاء، ويسهل العمل فى هذا المجال من أجل تذليل الكثير من العقبات، لممارسة مهام حيوية وأنشطة إستراتيجية تفيد فى تنمية البلد.

وأوضح مختار أن المستشار العلمى الرئيس أكد له على تحمس رئيس الجمهورية لهذا القانون، وأبدى دعمه لتكون من أكبر الدول التى تهتم بمجال أبحاث الفضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يطالب بأن يكن تبعية الهيئة القومية للفضاء لرئاسة الجمهورية، بما يضمن تقديم الدعم لها وتوفير ضمانة لسهولة قيامها بمهامها وأدوارها، كما يحددها القانون المزمع تقديمه للرئاسة.

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