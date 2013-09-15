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مستشفى بلجرشي يقدم الرعاية الطبية ل 66 ألف مريض خلال 6 أشهر

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مستشفى بلجرشي يقدم الرعاية الطبية ل 66 ألف مريض خلال 6 أشهر مستشفى بلجرشي يقدم الرعاية الطبية ل 66 ألف مريض خلال 6 أشهر

    استقبل مستشفى بلجرشي العام أكثر من (66) ألف مريض ومريضة خلال ستة أشهر من العام الجاري 1434 ه، حيث استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى بلجرشي العام خلال النصف الأول من العام الحالي 1434 ه (21236) مراجعاً فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ (45242)مريضاً.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة احمد معيض الزهراني في تقرير نصف سنوي عن مستشفى بلجرشي العام انه أجريت خلال نفس الفترة (632)عملية جراحية، مضيفاً انه تبلغ السعة السريرية للمستشفى(150)سريرا وتجري خدمة (182) مريضا أيضا وفقا لبرنامج الطب المنزلي. وأضاف أما بالنسبة للقوى العاملة بالمستشفى فيشمل الكادر الطبي (94)طبيبا استشاريا وأخصائيا ومقيما إضافة إلى (17)أخصائيا غير طبيب، ويبلغ عدد الكادر الفني والتمريض(243) فردا منهم (99) عنصرا سعوديا، وعدد الموظفين الإداريين (125) موظفاً..

ويعتبر هذا المستشفى ثاني اكبر مستشفيات المنطقة ويخدم بالإضافة إلى سكان محافظة بلجرشي إعدادا كبيرة من أهالي قطاع تهامة وجنوب المنطقة حيث تبلغ نسبة إشغال الأسرة فيه نحو 45 في المائة..

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