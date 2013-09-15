المجالس البلدية تتلقى 3270 شكوى ومقترحاً في جميع مناطق المملكة

تلقت المجالس البلدية في مناطق المملكة 3270 شكوى ومقترحا خلال الدورة الثانية من عملها منذ 18/11/1432ه وحتى نهاية شهر شوال 1434ه.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المقترحات والشكاوى والطلبات التي تلقتها المجالس البلدية في المنطقة بواقع 556 طلباً وشكوى تلتها منطقة حائل بعدد 554 طلباً ومقترحاً ثم المجالس البلدية بمنطقة عسير والتي تلقت 376 مقترحا وشكوى من جميع مدن ومحافظات المنطقة بينما بلغ عدد الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المجالس البلدية بمنطقة القصيم 374 طلباً، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 320 مقترحاً وشكوى حول الخدمات والمشاريع البلدية في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها المجالس البلدية في منطقة جازان 259 طلباً تليها منطقة الحدود الشمالية والتي تلقت المجالس البلدية فيها 175 من المقترحات والشكاوى بنهاية شهر شوال 1434ه ثم منطقة الباحة وبلغ عدد الطلبات والشكاوى والمقترحات التي وصلت إلى المجالس البلدية بها إلى 151 مقترحاً وشكوى ثم منطقة تبوك، والتي بلغ عدد الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المجالس البلدية فيها 139 طلباً وشكوى ثم منطقتا الجوف والشرقية بواقع119 و113 طلباً على التوالي في حين تلقت المجالس البلدية في المدينة المنورة 93 طلباً ومقترحاً تقدم بها المواطنون وأخيراً منطقة نجران والتي بلغ عدد المقترحات والشكاوى التي تلقتها المجالس البلدية بها 64 طلباً.

وتشير تقارير انجاز المجالس البلدية في بحث الطلبات والمقترحات إلى انهاء ما يقرب من 450 من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون في جميع المناطق، بالإضافة إلى حفظ قرابة 160 شكوى لأسباب متنوعة بينما تم توجيه 260 طلباً وشكوى لبلديات المدن والمحافظات والمراكز لإفادة المجالس البلدية بشأنها كما أن بعض تلك الشكاوى والمقترحات تتعلق بجوانب تنفيذية تم احالتها مباشرة إلى الأمانات والبلديات لاتخاذ ما يلزم بشأنها بحكم الاختصاص.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تطوير النظام الالكتروني الخاص بالمجالس البلدية أسهم في تفاعل فئات كبيرة من أبناء المجتمع مع المجالس البلدية من خلال إرسال كافة الملاحظات والمقترحات والشكاوى والملاحظات حول الخدمات والمشاريع البلدية مباشرة ومتابعة ما يتم اتخاذه من قرارات أو إجراءات حول ما ورد فيها، بالإضافة إلى إجراء احصائيات دقيقة حول عدد الطلبات والشكاوى التي ترد للمجالس البلدية في كل منطقة وكذلك معرفة القرارات التي تم اتخاذها في هذه الشكاوى أو المقترحات وأسباب التأخر في اتخاذ بعض القرارات ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لذلك في اطار الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز قدرة المجالس البلدية على أداء مهامها.