جامعة طيبة تبتعث ٤٥٠ طالباً وطالبة

كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة في تقريرٍ لها عن ابتعاث 450 طالباً وطالبةً لاستكمال دراستهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه، آملةً أن تستفيد من عطاءاتهم بعد نجاحهم في هذه الرحلة العلمية.

كما عينت 212 عضواً لهيئة التدريس من حملة الدكتوراه والماجستير خلال العامين الماضيين، واستفادتها من تعيين 80 معيداً و60 محاضراً هذا العام، إلى جانب إعلانها عن 109 وظائف (معيد) شاغرة يجري العمل على استكمال المعينين فيها من أبناء الوطن.

وتناول التقرير جهود الجامعة للاستفادة من خدمات الشباب الأكاديمي، واستقطابهم للعمل داخل أروقتها.