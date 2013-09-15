حوطة بني تميم تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني

حوطة بني تميم - خالد بن محمد تصوير - زيد المسعود

عقد في محافظة حوطة بني تميم اجتماع تحضيري شارك فيه رؤساء ومديرو الإدارات الحكومية في المحافظة وذلك من أجل الإعداد لمشاركة المحافظة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة.

وقد تم في هذا الاجتماع الذي كان برئاسة محافظ حوطة بني تميم منصور بن إبراهيم العرفج وحضور رؤساء ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة . حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع التي تعنى بهذه المناسبة وكيفية الاستعداد لها بما يظهرها بالمظهر اللائق بها ودور كل جهة معنية في هذه المناسبة واستعداد البلديات بالمحافظة ودورها أيضا في هذه المناسبة السعيدة.