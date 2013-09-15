تقنية حائل تدشن فروعاً لها بمحافظات المنطقة

كشف عميد الكلية التقنية بحائل المهندس عبدالله بن عائض الزهراني أنه سيتم تدشين فرع للكلية التقنية بحائل في مقر المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة بقعاء بعد أن تمت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص. وبين المهندس الزهراني أن التدريب في فرع الكلية سيبدأ قريباً في تخصصات تتناسب مع الخطط الوطنية و حاجة سوق العمل ، مؤكداً أن فرع الكلية سيخدم جميع الطلاب في المحافظات لتشمل مساحة التدريب التقني عددًا أكبر من الراغبين في التدريب التقني و المهني للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

الى ذلك التقى عميد الكلية التقنية بمنطقة حائل المهندس عبدالله بن عائض الزهراني بالمتدربين المستجدين للعام التدريبي الحالي وحث الزهراني المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد ورسم الأهداف والسعي لتحقيقها, وضرورة استشعار المسؤولية تجاه الوطن.