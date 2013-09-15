أمانة الشرقية تدرب 899 موظفاً وموظفة

قامت أمانة المنطقة الشرقية منذ مطلع العام الحالي وحتى 30/9/1434ه بإيجاد 899 فرصة تدريبية لمنسوبي الأمانة، للارتقاء والتميز للموظفين ولما لأهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير القدرات الداعمة والمكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات، كما قام معهد الإدارة باعتماد ترشيح 1013 موظفا وموظفة للتدريب خلال الفصل الصيفي، وتدريب 57 موظفا في المعاهد والجامعات ومراكز التدريب المعتمدة داخل المملكة خلال الفترة من 1/1 – 30/7/1434ه .

كما قام معالي أمين المنطقة الشرقية بالمصادقة على موافقة لجنة التدريب والابتعاث الخارجي على مشاركة 50 موظفا من منسوبي الأمانة والبلديات التابعة خلال الفترة ذاتها، كما أتيحت فرصة التدريب التعاوني ل 10 خريجين من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد كما يجري حاليا العمل على إقامة خمس دورات تدريبية تعاقدية مع كبرى مراكز التدريب بالمملكة في مجال الجودة وصحة البيئة، كما تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على إقامة ورشة عمل في الهندسة القيمية بالأمانة خلال الفترة القادمة..